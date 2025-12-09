Путин обсудил с президентом РАН укрепление технологического лидерства России

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым в Кремле. Поводом стало открытие Общего собрания академии, где сегодня обсуждают выполнение президентских поручений по укреплению технологического лидерства России.

Путин поговорил с главой РАН Красниковым. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

Красников представил президенту доклад о том, как РАН участвует в решении ключевых задач научно-технологического развития страны, включая развитие фундаментальных исследований, подготовку кадров и научно-прикладные проекты. Путин подчеркнул важность системной работы академии в условиях растущих вызовов и необходимости ускоренного импортонезависимого развития.

«Хотел бы отметить, что РАН формирует программу фундаментальных научных исследований, и в рамках этой работы она координирует фактически проведение более чем 6000 научных исследований по фундаментальным наукам, которые ведутся у нас в 714 научных учреждениях», — отметил Красников на встрече с президентом.

Ранее сегодня Путин собрал заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека накануне Международного дня прав человека. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в ходе которого глава государства поблагодарил членов совета за их работу. Путин отметил, что граждане доверяют Совету и ценят его деятельность, которая зачастую связана с решением сложных и эмоционально напряжённых вопросов.