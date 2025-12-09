Путин в Индии
9 декабря, 17:17

В ОНФ сообщили, что часть вопросов для прямой линии с Путиным уже решена

Обложка © Life.ru

До прямой линии президента остаётся больше недели, но некоторые обращения граждан уже получили решения. Руководитель исполкома Общественного народного фронта Михаил Кузнецов рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что оперативные жалобы — особенно медицинские и связанные с явной несправедливостью — отрабатываются сразу. Именно ОНФ занимается сбором и обработкой вопросов для прямой линии.

Михаил Кузнецов заявил, что некоторые вопросы граждан для Путина уже решены. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE

«Все понимают, что если уж человек президенту позвонил, значит, проблема носит экстренный характер», — сказал Кузнецов.

По его словам, запросы часто закрываются на региональном уровне. Для местных властей это также возможность убрать часть острых тем с повестки ещё до их появления в эфире.

Пожелания сил и здоровья Путину поступают на прямую линию в большом объёме

Ожидается, что на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступит около 2 млн обращений. Приём заявок стартовал 4 декабря, а сама прямая линия пройдёт 19 декабря.

