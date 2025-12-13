Путин в Индии
13 декабря, 15:23

ПВО отбила налёт восьми дронов ВСУ на регионы России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Восемь украинских беспилотников перехватили и уничтожили российские средства ПВО днём в субботу, 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«С 12:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Больше всего дронов — три — было уничтожено над акваторией Чёрного моря. Два беспилотника сбили над Белгородской областью, по одному — над Брянской, Курской областями и акваторией Азовского моря.

