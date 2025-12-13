Мерц допустил возвращение воинской повинности в Германии

В Германии может быть возвращена воинская повинность для молодых мужчин, а также предложил восстановить обязательную альтернативную гражданскую службу для женщин. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая на съезде партии Христианско-социальный союз (ХСС).

«Если не удастся так быстро увеличить число солдат, как нам необходимо, то в течение этого избирательного цикла нам всё равно придётся обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере для молодых мужчин», — сказал Мерц.

Мерц отметил, что конституция ФРГ не позволяет привлекать женщин к обязательной военной службе, поэтому он предложил ввести для них обязательный год общественных работ в форме альтернативной службы. Канцлер подчеркнул, что восстановление воинской повинности необходимо в случае, если число добровольцев для армии не удастся быстро увеличить.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии планирует закупку бронежилетов и касок для 80 тысяч гражданских сотрудников Бундесвера впервые со времён холодной войны. Эта мера направлена на повышение готовности к кризисным ситуациям. Экипировку будут поставлять поэтапно в течение ближайших лет, при этом точная стоимость закупки пока не раскрыта.