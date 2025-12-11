Впервые со времён холодной войны: Бундесвер закупит каски и бронежилеты для 80 тысяч немцев

Министерство обороны Германии планирует историческую закупку бронежилетов и касок для 80 тысяч гражданских сотрудников Бундесвера впервые со времён холодной войны. Как сообщает журнал Der Spiegel, этот шаг связан с необходимостью повысить готовность к кризисным ситуациям.

Обеспечение защитной экипировкой будет проходить поэтапно в ближайшие годы, однако точная стоимость закупки остаётся неизвестной. В число 80 тысяч гражданских служащих входят госслужащие Минобороны, сотрудники отделов закупок и технического обслуживания.

Закупки являются частью более обширного многомиллиардного пакета оснащения, инициированного для увеличения численности военнослужащих Бундесвера. Министерство обороны уже запросило у бюджетного комитета дополнительные 21 миллиард евро для обеспечения экипировкой не только военнослужащих, но и добровольцев, резервистов. С текущей численностью в 184 тысячи военнослужащих, Минобороны планирует увеличить это число до 260 тысяч к 2035 году.

