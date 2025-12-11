Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 18:03

Впервые со времён холодной войны: Бундесвер закупит каски и бронежилеты для 80 тысяч немцев

Spiegel: ФРГ закупит бронежилеты и каски для 80 тысяч гражданских

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Dombrowski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Dombrowski

Министерство обороны Германии планирует историческую закупку бронежилетов и касок для 80 тысяч гражданских сотрудников Бундесвера впервые со времён холодной войны. Как сообщает журнал Der Spiegel, этот шаг связан с необходимостью повысить готовность к кризисным ситуациям.

Обеспечение защитной экипировкой будет проходить поэтапно в ближайшие годы, однако точная стоимость закупки остаётся неизвестной. В число 80 тысяч гражданских служащих входят госслужащие Минобороны, сотрудники отделов закупок и технического обслуживания.

Закупки являются частью более обширного многомиллиардного пакета оснащения, инициированного для увеличения численности военнослужащих Бундесвера. Министерство обороны уже запросило у бюджетного комитета дополнительные 21 миллиард евро для обеспечения экипировкой не только военнослужащих, но и добровольцев, резервистов. С текущей численностью в 184 тысячи военнослужащих, Минобороны планирует увеличить это число до 260 тысяч к 2035 году.

Германия возглавила список наиболее недружественных стран к России
Германия возглавила список наиболее недружественных стран к России

Ранее философ и политолог Александр Дугин заявлял, что в случае полномасштабной войны Россия будет готова стереть Европу с лица земли. Он подчеркнул, что у РФ нет причин воевать с Европой, кроме одной — сами европейцы уже воюют с РФ на территории Украины и планируют продолжать.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar