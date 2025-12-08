Дугин заявил о готовности РФ стереть Европу с лица земли в случае полномасштабной войны

Россия способна стереть Европу с лица земли, если того потребуют обстоятельства. Такое заявление сделал философ и политолог Александр Дугин, комментируя возможное развитие конфликта с Западом.

«Эта самостоятельная, но явно идущая под откос цивилизация находится в состоянии агонии. И всё идёт к тому, что мы будем поступать с ней гораздо жёстче, чем с Украиной: просто уничтожим все основные военные объекты и индустрию. А если понадобится, просто сотрём Европу с лица земли», — сказал Дугин в разговоре с «Царьградом».

Он подчеркнул, что у России нет причин воевать с Европой, кроме одной — сами европейцы уже воюют с РФ на территории Украины и планируют продолжать. Поэтому, по мнению философа, России необходимо готовиться к полномасштабной войне.

«Мы искренне не советуем им этого, но одновременно заявляем о своей готовности, как сказал наш президент, воевать с Европой по-настоящему», — добавил он.

Дугин также провёл грань между целями на Украине и в Европе: если украинский народ, по его словам, впал в безумие, но его можно излечить, то «заниматься исцелением европейцев — уже не в наших силах».

Ранее лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что европейские страны быстрыми шагами возвращаются в Средние века из-за потоков мигрантов и открытых границ. Он подчеркнул, что идентичность Европы оказалась под угрозой. По его словам, в Нидерланды за прошлый год прибыли более 316 тысяч мигрантов, и как минимум треть из них проживают и трудятся в стране нелегально.