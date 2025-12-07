Европейские страны быстрыми шагами возвращаются в Средние века, причиной тому являются потоки мигрантов из-за открытых границ. Таким мнением поделился в соцсети Х лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс. Он подчеркнул, что идентичность Европы уже оказалась под угрозой.

«Европа стремительно превращается в средневековый континент из-за открытых границ и массовой иммиграции», — написал Вилдерс.

Он напомнил, что в Нидерланды прибыли более 316 тысячи мигрантов в течение прошлого года. При этом как минимум треть из них проживают и трудятся в стране нелегально.

Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что расходы Евросоюза и Великобритании на вооружение Украины могли быть направлены на безопасную репатриацию нелегальных мигрантов.