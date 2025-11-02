Расходы Евросоюза и Великобритании на вооружение Украины могли быть направлены на безопасную репатриацию нелегальных мигрантов. Об этом глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал в соцсети Х.

«ЕС и Великобритания вложили более 100 миллиардов евро в оружие для Украины. Этих же денег хватило бы, чтобы безопасно репатриировать по сути каждого нелегального мигранта из ЕС и Великобритании, предлагая более 34 тысяч евро каждому за добровольное возвращение и реинтеграцию», — написал Дмитриев.

По его данным, в ЕС и Великобритании находятся 3,4 миллиона нелегальных мигрантов, а реальная стоимость безопасной репатриации всех из них составляет 34 миллиарда евро. Дмитриев добавил, что на практике возможно достичь уровня репатриации около 50%, а оставшиеся средства могут быть разворованы политиками и военными подрядчиками, заинтересованными в продолжении конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что в восточной Англии внутри поезда, который следовал из Донкастера в Лондон, произошло нападение с ножами. Все пострадавшие были госпитализированы в кратчайшие сроки, а предполагаемые преступники задержаны сразу же после прибытия состава в город Хантингдон. Однако полиция не признала нападение терактом.