В Англии двое мужчин устроили резню в поезде, пострадали десять человек

В восточной Англии в поезде неизвестные с ножами напали на людей. По данным британской транспортной полиции, десять человек получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщает Sky News, задержаны двое подозреваемых. К расследованию инцидента подключились контртеррористические подразделения. На данный момент подтверждено, что погибших в результате инцидента нет.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ЧП ужасающим. Глава МВД Британии Шабана Махмуд также прокомментировала происшествие, добавив, что следит за ходом расследования.