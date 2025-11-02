Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 02:30

В Англии двое мужчин устроили резню в поезде, пострадали десять человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

В восточной Англии в поезде неизвестные с ножами напали на людей. По данным британской транспортной полиции, десять человек получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщает Sky News, задержаны двое подозреваемых. К расследованию инцидента подключились контртеррористические подразделения. На данный момент подтверждено, что погибших в результате инцидента нет.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ЧП ужасающим. Глава МВД Британии Шабана Махмуд также прокомментировала происшествие, добавив, что следит за ходом расследования.

Поезд эффектно протаранил набитую грушами фуру в Нидерландах
Поезд эффектно протаранил набитую грушами фуру в Нидерландах

Ранее в Манчестере произошло нападение возле синагоги, в результате которого погибли два человека. Преступник сначала наехал на людей на автомобиле, а затем атаковал их с ножом. Нападавшего ликвидировали.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Великобритания
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar