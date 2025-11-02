В Англии двое мужчин устроили резню в поезде, пострадали десять человек
В восточной Англии в поезде неизвестные с ножами напали на людей. По данным британской транспортной полиции, десять человек получили ранения и были госпитализированы.
Как сообщает Sky News, задержаны двое подозреваемых. К расследованию инцидента подключились контртеррористические подразделения. На данный момент подтверждено, что погибших в результате инцидента нет.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ЧП ужасающим. Глава МВД Британии Шабана Махмуд также прокомментировала происшествие, добавив, что следит за ходом расследования.
Ранее в Манчестере произошло нападение возле синагоги, в результате которого погибли два человека. Преступник сначала наехал на людей на автомобиле, а затем атаковал их с ножом. Нападавшего ликвидировали.
