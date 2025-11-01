Поезд эффектно протаранил набитую грушами фуру в Нидерландах

Скоростной пассажирский поезд в Нидерландах протаранил длинную фуру с грушами. Эффектное ДТП произошло в деревне Метерен, примерно в 70 километрах от Амстердама. Момент столкновения записала камера видеонаблюдения.

ДТП с фурой и поездом в Нидерландах. Видео © X/OneSixTwoThree1

Грузовик не успел завершить манёвр на железнодорожном переезде. Шлагбаумы резко опустились с обеих сторон. На записи видно, как водитель почти проехал переезд, затем сдал назад и задел шлагбаум. После этого он вновь продолжил движение, но не успел покинуть пути.

Скоростной поезд, вмещающий 400 пассажиров, разорвал грузовик на части. Пять человек внутри фуры получили травмы, но пассажиры поезда остались целыми.

В это же время в Туле после ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых автомобилей, число погибших возросло до пяти. Один из пострадавших, которого доставили в больницу после аварии 31 октября на мосту, скончался, несмотря на усилия врачей.