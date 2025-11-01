Число жертв страшного ДТП с трамваем и маршрутками в Туле увеличилось
Обложка © Telegram / МЧС Тульской области
Число погибших в Туле в результате ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых автомобилей увеличилось до пяти. Один из пострадавших, который был доставлен в больницу после аварии 31 октября на мосту, скончался несмотря на усилия врачей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«К сожалению, один пациент, несмотря на усилия медиков, скончался. Состояние пострадавших остается на контроле Минздрава», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что крупная авария на мосту в Туле с участием трамвая и двух маршрутных микроавтобусов случилась утром 31 октября. Возбуждено уголовное дело. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что среди погибших и пострадавших детей нет. Ранее сообщалось, что в аварии погибли четыре человека, ещё 21 человек получил ранения, из которых 11 были госпитализированы. Пятеро раненых были доставлены вс больницу в тяжёлом состоянии.
