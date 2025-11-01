Число жертв страшного ДТП с трамваем и маршрутками в Туле увеличилось

Число погибших в Туле в результате ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых автомобилей увеличилось до пяти. Один из пострадавших, который был доставлен в больницу после аварии 31 октября на мосту, скончался несмотря на усилия врачей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.