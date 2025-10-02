Убийца из синагоги в Манчестере ликвидирован, полиция уточнила число жертв

Полиция британского Манчестера официально подтвердила ликвидацию преступника, совершившего нападение с ножом в местной синагоге. Соответствующее заявление было распространено правоохранительными органами в социальной сети X.

«Подтверждаем, что погибли три человека, включая преступника, который был застрелен сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ЧП на улице Миддлтон-роуд двое пострадавших скончались, трое находятся в критическом состоянии. Издание Telegraph сообщает, что полиция рассматривает произошедшее как террористический акт.