2 октября, 14:11

Убийца из синагоги в Манчестере ликвидирован, полиция уточнила число жертв

Полиция Манчестера подтвердила ликвидацию напавшего на синагогу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CLICKMANIS

Полиция британского Манчестера официально подтвердила ликвидацию преступника, совершившего нападение с ножом в местной синагоге. Соответствующее заявление было распространено правоохранительными органами в социальной сети X.

«Подтверждаем, что погибли три человека, включая преступника, который был застрелен сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ЧП на улице Миддлтон-роуд двое пострадавших скончались, трое находятся в критическом состоянии. Издание Telegraph сообщает, что полиция рассматривает произошедшее как террористический акт.

Напомним, в Манчестере произошло нападение возле синагоги, в результате которого погибли два человека. Злоумышленник сначала совершил наезд на людей на автомобиле, а затем атаковал их с ножом. Правоохранители не были уверены, убит ли нападавший ответным огнём. Из-за данных о наличии у него взрывного устройства они решили не проверять это до прибытия сапёров. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прервал своё участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене и срочно возвращается в страну из-за инцидента.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия
