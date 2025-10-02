Полиция Манчестера заявила о гибели двух человек в результате атаки на Синагогу
В Манчестере число жертв нападения у синагоги возросло до двух человек. Об этом сообщили в полиции города.
«Полиция Большого Манчестера подтверждает, что два человека погибли в результате серьезного инцидента возле синагоги еврейской общины Хитон-парка», — говорится в заявлении.
По данным правоохранителей, нападавший мужчина был поражён огнём полиции и, вероятнее всего, мертв. Однако стопроцентного подтверждения пока нет, так как существует риск, что на нем мог находиться пояс со взрывчаткой. На месте работает подразделение по обезвреживанию взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что у синагоги неизвестный на автомобиле наехал на людей, после чего напал с ножом. Внутрь молитвенного дома злоумышленник проникнуть не успел. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер экстренно покидает саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене и возвращается в страну.
