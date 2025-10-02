Полиция Манчестера заявила о гибели двух человек в результате атаки на Синагогу

В Манчестере число жертв нападения у синагоги возросло до двух человек. Об этом сообщили в полиции города.

По данным правоохранителей, нападавший мужчина был поражён огнём полиции и, вероятнее всего, мертв. Однако стопроцентного подтверждения пока нет, так как существует риск, что на нем мог находиться пояс со взрывчаткой. На месте работает подразделение по обезвреживанию взрывных устройств.