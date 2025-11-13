Четыре европейские страны готовят иск к ЕС из-за мигрантов

Венгрия, Словакия, Чехия и Польша, входящие в Вишеградскую группу, намерены оспорить в суде положения миграционного пакта Европейского союза, касающиеся обязательного приёма мигрантов в рамках механизма солидарности. Об этом сообщает телеканал Euronews.

«Реализация миграционного пакта будет сопряжена с большими трудностями, так как большинство стран — участниц Евросоюза предпочли бы избегать перераспределения мигрантов в связи с негативной реакцией, с которой они могут столкнуться у себя дома», — сказал один из дипломатов.

Отдельно отмечается, что Чехия и Польша могут попытаться получить освобождение от новых обязательств, ссылаясь на сложную миграционную ситуацию в своих странах. Как указал дипломат, если большинство стран-членов ЕС откажутся выполнять новые требования, Еврокомиссия (ЕК) не сможет наложить на них штрафы.

Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Украина сможет вступить в ЕС до 2030 года. Для Киева членство в ЕС, по её словам, должно стать «важной гарантией безопасности». Также она выделила четыре страны-кандидата с наилучшими шансами на присоединение.