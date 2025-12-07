Путин в Индии
7 декабря, 18:47

Дмитриев раскрыл, как сделать Европу снова великой

Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев публично ответил на вопрос министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. В своём посте в соцсети X политик перечислил ключевые, по его мнению, проблемы Европейского союза, решение которых необходимо для его восстановления.

«Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — написал российский чиновник.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично поддержал радикальное заявление Илона Маска о необходимости ликвидации Европейского союза. Он считает, что бюрократическая система ЕС действительно «душит Европу».

