Дмитриев раскрыл, как сделать Европу снова великой
Обложка © Life.ru
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев публично ответил на вопрос министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. В своём посте в соцсети X политик перечислил ключевые, по его мнению, проблемы Европейского союза, решение которых необходимо для его восстановления.
«Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — написал российский чиновник.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично поддержал радикальное заявление Илона Маска о необходимости ликвидации Европейского союза. Он считает, что бюрократическая система ЕС действительно «душит Европу».
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.