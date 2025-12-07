Сикорский призвал Маска улететь на Марс в ответ на предложение упразднить ЕС
Радослав Сикорский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на публикацию американского миллиардера Илона Маска в социальной сети X, в которой тот предложил упразднить Европейский союз. Основатель SpaceX призвал вернуть суверенитет отдельным странам.
«Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — написал Сикорский.
А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично поддержал радикальное заявление Илона Маска о необходимости ликвидации Европейского союза. Он согласен, что бюрократическая система ЕС «медленно, но верно душит Европу».
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.