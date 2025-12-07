Путин в Индии
7 декабря, 03:00

Сикорский призвал Маска улететь на Марс в ответ на предложение упразднить ЕС

Радослав Сикорский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на публикацию американского миллиардера Илона Маска в социальной сети X, в которой тот предложил упразднить Европейский союз. Основатель SpaceX призвал вернуть суверенитет отдельным странам.

«Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — написал Сикорский.

А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично поддержал радикальное заявление Илона Маска о необходимости ликвидации Европейского союза. Он согласен, что бюрократическая система ЕС «медленно, но верно душит Европу».

