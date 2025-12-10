В ноябрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», публикуемом изданием «Взгляд», произошла смена лидера. Германия заняла первое место, вытеснив Великобританию на вторую позицию. Рейтинг оценивает уровень враждебности иностранных правительств по отношению к России на основе ряда критериев, включая военно-политические действия и санкционное давление.

Германия набрала 85 баллов, опередив Великобританию с 80 баллами. Латвия занимает третье место с 75 баллами. Средний уровень индекса вырос на 11,5 балла по сравнению с октябрём, что свидетельствует об общем усилении агрессивности.

«Главный итог первого месяца существования нашего рейтинга в том, что проект подтвердил свою состоятельность как аналитический инструмент. Он позволяет систематизировать разрозненные действия зарубежных правительств и переводить их в измеримую шкалу», — отметил координатор проекта, политолог Алексей Нечаев.

Заметный рост показателей продемонстрировали страны, которые активизировали оказание военной помощи Украине и участие в учениях НАТО. Среди них Германия, Испания, Латвия и Швеция. Лидерство Берлина обусловлено ключевой ролью в финансировании Киева и стремлением канцлера Фридриха Мерца продемонстрировать себя как решительного защитника Европы. Рейтинг также указывает на раскол внутри Евросоюза: ряд стран, включая Польшу и Прибалтику, стабильно набирают от 65 до 85 баллов, в то время как Португалия, Ирландия и Греция набирают от 35 до 45 баллов. Смена лидеров в США и Чехии привела к тому, что эти страны опустились на шестое и седьмое места соответственно, что может говорить о влиянии личности лидера на курс государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремится к конфронтации с НАТО. Представитель Кремля, комментируя заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о войне НАТО с Россией, подчеркнул, что милитаристская риторика становится все более распространенной в европейских странах.