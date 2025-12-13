Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 16:06

Площадь разлива мазута на станции Чаис оценивается в 750 квадратов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

На станции Чаис в Пензенской области произошёл сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом. Движение по станции временно приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Принимаются все необходимые меры для устранения последствий происшествия», — отмечают в РЖД.

В связи с утечкой мазута на место прибыли специалисты экологической лаборатории РЖД и «ЭКОСПАС». Распространение топлива локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров. На данный момент железнодорожники предпринимают все меры для минимизации последствий разлива и восстановления нормального движения на станции.

С морского дна у берегов Анапы собрали весь мазут после крушения танкеров
С морского дна у берегов Анапы собрали весь мазут после крушения танкеров

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar