Площадь разлива мазута на станции Чаис оценивается в 750 квадратов
На станции Чаис в Пензенской области произошёл сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом. Движение по станции временно приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
«Принимаются все необходимые меры для устранения последствий происшествия», — отмечают в РЖД.
В связи с утечкой мазута на место прибыли специалисты экологической лаборатории РЖД и «ЭКОСПАС». Распространение топлива локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров. На данный момент железнодорожники предпринимают все меры для минимизации последствий разлива и восстановления нормального движения на станции.
