С морского дна у берегов Анапы собрали весь мазут после крушения танкеров
Завершена очистка морского дна у берегов Анапы, собрано две тысячи тонн мазута
Обложка © Telegram / Оперативный штаб
Работы по сбору мазута, осевшего на морское дно в районе Анапы и Темрюкского района после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, полностью завершены. Соответствующее заявление распространил 19 сентября оперативный штаб Краснодарского края.
Видео © Telegram / Оперативный штаб
«Работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне полностью завершены», — отметил штаб.
Финальный этап операции проходил с 10 по 17 сентября в акватории у причала в посёлке Джемете, где водолазы подняли последнюю партию из 443 мешков с нефтепродуктами. За всё время ликвидационных мероприятий на 19 морских участках было проведено более 21,5 тысячи погружений, в результате которых со дна извлекли 22 451 мешок с мазутом. Его общий вес превысил две тысячи тонн. Для сбора нефтепродуктов применялись два метода: ручной, с использованием лопат, и механизированный, с привлечением специальных эжекторных установок.
Напомним, ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе повлекло за собой масштабный разлив нефтепродуктов, когда в море попало около трёх тысяч тонн мазута. Почти 150 пляжей в Анапе были закрыты для купания по решению Роспотребнадзора. Но в купальный сезон пляжи не пустовали.