С морского дна у берегов Анапы собрали весь мазут после крушения танкеров

Финальный этап операции проходил с 10 по 17 сентября в акватории у причала в посёлке Джемете, где водолазы подняли последнюю партию из 443 мешков с нефтепродуктами. За всё время ликвидационных мероприятий на 19 морских участках было проведено более 21,5 тысячи погружений, в результате которых со дна извлекли 22 451 мешок с мазутом. Его общий вес превысил две тысячи тонн. Для сбора нефтепродуктов применялись два метода: ручной, с использованием лопат, и механизированный, с привлечением специальных эжекторных установок.