Счета владельца затонувшего в Керченском проливе танкера Волгонефть-212 арестовали

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Росприроднадзора о наложении обеспечительных мер по иску о возмещении экологического ущерба в размере 49,46 миллиарда рублей. Решение касается компаний, связанных с танкером «Волгонефть-212», потерпевшим крушение в Керченском проливе.

Суд принял решение наложить арест на денежные средства двух компаний: ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг». Арест распространяется на счета в различных банках. Под ограничения попадают как существующие, так и будущие поступления на счета, а также ценности во вкладах, сейфах и металлических счетах.