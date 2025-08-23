Счета владельца затонувшего в Керченском проливе танкера Волгонефть-212 арестовали
Обложка © Telegram/ Минтранс России
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Росприроднадзора о наложении обеспечительных мер по иску о возмещении экологического ущерба в размере 49,46 миллиарда рублей. Решение касается компаний, связанных с танкером «Волгонефть-212», потерпевшим крушение в Керченском проливе.
Суд принял решение наложить арест на денежные средства двух компаний: ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг». Арест распространяется на счета в различных банках. Под ограничения попадают как существующие, так и будущие поступления на счета, а также ценности во вкладах, сейфах и металлических счетах.
Для ответчиков предусмотрены исключения: разрешены платежи по кредитным договорам, выплаты заработной платы, налоговые и иные обязательные платежи, необходимые для обеспечения непрерывной производственной деятельности.
Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в декабре 2024 года, что привело к разливу мазута. Подъём затонувших танкеров «Волгонефть» запланирован на 2026 год. В Росприроднадзоре выразили обеспокоенность, что владельцы танкеров не полностью компенсируют экологический ущерб. Недавно выяснилось, что капитан танкера Волгонефть-239 не имел действующего диплома на момент аварии.