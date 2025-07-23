На момент ЧП капитан танкера «Волгонефть-239» не имел действующего диплома
Капитан танкера Волгонефть-239 не имел действующего диплома на момент аварии
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Капитан танкера «Волгонефть-239» осуществлял управление судном без действующего квалификационного диплома, срок которого истёк до катастрофы у Керченского пролива. Кроме того, расследование выявило неполноту экипажа. Об этом сообщил представитель Ространснадзора по ЮФО на судебном заседании.
«У самого капитана закончился срок действия квалификационного диплома», — сообщил представитель Ространснадзора, уточнив, что диплом, дающий право управлять судном, истёк за несколько дней до катастрофы танкера.
В среду, 23 июня, Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает спор между Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора и компанией «Волгатранснефть», которая владеет судном «Волгонефть-239».
Подъём затонувших танкеров «Волгонефть» запланирован на 2026 год. В Росприроднадзоре выразили обеспокоенность, что владельцы танкеров не полностью компенсируют экологический ущерб. В текущем году до осеннего штормового сезона планируется провести работы по локализации останков судов для предотвращения дальнейших утечек мазута. Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в декабре 2024 года, что привело к разливу мазута.