На момент ЧП капитан танкера «Волгонефть-239» не имел действующего диплома

Капитан танкера «Волгонефть-239» осуществлял управление судном без действующего квалификационного диплома, срок которого истёк до катастрофы у Керченского пролива. Кроме того, расследование выявило неполноту экипажа. Об этом сообщил представитель Ространснадзора по ЮФО на судебном заседании.