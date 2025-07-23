Нефтепродукты из затонувшего танкера «Волгонефть-212» до сих пор поступают в Чёрное море

Чёрное море продолжает загрязняться нефтепродуктами из затонувшего танкера «Волгонефть-212». Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил представитель Росприроднадзора в ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде Краснодарского края.