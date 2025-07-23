Нефтепродукты из затонувшего танкера «Волгонефть-212» до сих пор поступают в Чёрное море
Росприроднадзор: Утечка нефтепродуктов с судна Волгонефть-212 продолжается
Обложка © VK / Оперативный штаб — Краснодарский край
Чёрное море продолжает загрязняться нефтепродуктами из затонувшего танкера «Волгонефть-212». Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил представитель Росприроднадзора в ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде Краснодарского края.
Представитель ведомства отметил, что судно затонуло полностью. На его борту находилось восемь ёмкостей с нефтепродуктами. В процессе крушения все они были повреждены и потеряли герметичность. Вследствие этого, часть нефтепродуктов оказалась в воде, а другая часть осела на дно.
«Нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока обследования проводились», — сказала представитель Росприроднадзора.
На уточняющий вопрос судьи о том, продолжается ли утечка из всех танков судна, представитель Росприроднадзора подтвердила, что да. Она пояснила, что все нефтепродукты оказались в море: часть вылилась при крушении, а другие продолжают поступать в акваторию.
Подъём затонувших танкеров «Волгонефть» запланирован на 2026 год. В Росприроднадзоре выразили обеспокоенность, что владельцы танкеров не полностью компенсируют экологический ущерб. В текущем году до осеннего штормового сезона планируется провести работы по локализации останков судов для предотвращения дальнейших утечек мазута. Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в декабре 2024 года, что привело к разливу мазута.