В европейской стране хотят ввести запрет на анонимные комментарии новостей в интернете

В Швейцарии предложили запретить возможность анонимно комментировать материалы на сайтах государственных и субсидируемых медиакомпаний. Инициативу, направленную на борьбу с оскорблениями в сети, одобрил Совет кантонов, сообщает газета Tages-Anzeiger.

Автор проекта, член Национального совета Мауро Поджиа, заявил, что отсутствие необходимости называть своё настоящее имя снижает сдерживающий фактор. Он добавил, что агрессивные высказывания часто оставляют пользователи под явно вымышленными именами. Парламентарий убеждён, что новый запрет сократит объём ненависти в интернете и улучшит качество публичных дискуссий.

Инициативу одобрила верхняя палата парламента 9 декабря. За предложение проголосовали 26 членов Совета кантонов, против выступили 15 человек, ещё двое воздержались. Проект теперь предстоит рассмотреть в другой палате федерального собрания для окончательного принятия решения.

В большинстве швейцарских онлайн-изданий для регистрации и комментирования уже требуется указать имя, фамилию и адрес электронной почты. При этом издание отмечает, что полноценной проверки документов пользователей не проводится. По данным Tages-Anzeiger, открыто разрешает анонимные комментарии лишь одно крупное СМИ — 20 Minuten. Эксперты, опрошенные газетой, отнеслись к инициативе скептически, назвав её не до конца продуманной. Они обратили внимание, что значительная часть конфликтного контента генерируется в социальных сетях, а не на новостных порталах.

Ранее стало известно, что в Австралии вступил в силу первый в мире закон, полностью запрещающий регистрацию в социальных сетях лицам младше 16 лет. Согласно законодательству, популярные платформы обязаны внедрить систему проверки возраста и блокировать доступ несовершеннолетним. За нарушение требований соцсетям грозят крупные финансовые санкции. Размер штрафов может достигать почти 50 миллионов австралийских долларов.