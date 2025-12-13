Путин в Индии
Регион
13 декабря, 18:17

Атаки БПЛА и непогода оставили 3,4 тысячи жителей Запорожской области без света

Обложка © Freepik / Kireyonok_Yuliya

Около 3,4 тысячи жителей в двух муниципальных округах Запорожской области остались без электричества. Причиной стали атака БПЛА ВСУ и плохая погода. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«В Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника обесточены 2416 жителей. Опасность повторных ударов сохраняется. Работы продолжатся после стабилизации обстановки», — написал он.

Кроме того, в Куйбышевском муниципальном округе из-за непогоды без света остались около тысячи абонентов в семи населённых пунктах. Балицкий добавил, что аварийные бригады уже занимаются восстановлением.

Командир штурмовиков ВСУ «сболтнул лишнего» и признал потерю Гуляйполя и Красноармейска
Ранее ВСУ атаковали зоопарка в Васильевке Запорожской области. В результате умер лев, раненый осколками.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

