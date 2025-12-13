Атаки БПЛА и непогода оставили 3,4 тысячи жителей Запорожской области без света
Обложка © Freepik / Kireyonok_Yuliya
Около 3,4 тысячи жителей в двух муниципальных округах Запорожской области остались без электричества. Причиной стали атака БПЛА ВСУ и плохая погода. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
«В Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника обесточены 2416 жителей. Опасность повторных ударов сохраняется. Работы продолжатся после стабилизации обстановки», — написал он.
Кроме того, в Куйбышевском муниципальном округе из-за непогоды без света остались около тысячи абонентов в семи населённых пунктах. Балицкий добавил, что аварийные бригады уже занимаются восстановлением.
Ранее ВСУ атаковали зоопарка в Васильевке Запорожской области. В результате умер лев, раненый осколками.
