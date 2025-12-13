Израиль уничтожил одного из ключевых командиров ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба безопасности ШАБАК ликвидировали в секторе Газа высокопоставленного командира ХАМАС Раеда Саада, отвечавшего за восстановление военного потенциала движения и организацию нападений. Об этом сообщили в пресс-службе.

«Сегодня, 13 декабря, ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар и ликвидировали главу штаба по производству вооружений в военном крыле ХАМАС и одного из организаторов резни 7 октября 2023 года Раеда Саада», — говорится в сообщении.

В публикации ЦАХАЛ уточняется, что ликвидированный командир ХАМАС курировал восстановление военного потенциала движения и принимал участие в организации террористических атак. Подробности о ходе операции и жертвах среди гражданских лиц не уточняются.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готов обсуждать «замораживание или складирование» своего вооружения при условии гарантий со стороны палестинцев не использовать оружие во время прекращения огня или перемирия. Организация сохраняет право на сопротивление, но готова временно сложить оружие в рамках процесса, направленного на создание палестинского государства.