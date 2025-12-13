Большая часть Одессы обесточена минимум до 16 декабря после ударов ВС РФ по ВСУ

После ночного удара армии РФ по объектам ВСУ большая часть Одессы осталась без электричества. Отключение продлится как минимум до вечера 16 декабря.

Одесса осталась без света после ударов ВС РФ. Видео © Instagram(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / izmail_24_7

Жители пишут в соцсетях, что ремонт займёт больше времени, чем ожидали. Люди жалуются на полный блэкаут. В некоторых районах нет не только света, но и воды.

Глава одесской городской администрации Сергей Лысак сообщил, что точные сроки восстановления подачи света и воды пока неизвестны. По его словам, коммунальные службы устранили последствия обстрелов. Сейчас специалисты осматривают повреждённые объекты.

«Пока проходит обследование, результаты будут немного позже, и тогда мы будем понимать, когда будем с теплом, когда будем со светом и водой», — заявил Лысак.