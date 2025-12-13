Путин в Индии
13 декабря, 19:24

В Лондоне прошла многотысячная акция в поддержку традиционного Рождества

Обложка © X / TheBritishIntel

В центре Лондона прошла акция в защиту традиционного Рождества. Её назвали «Вернём Христа в Рождество». Организовал мероприятие правый активист Томми Робинсон, глава движения «Соединим королевство».

Акция в защиту традиционного Рождества в Лондоне. Видео © X / GSGB01

На площади собрались десятки тысяч человек. Они выступают против секуляризации праздника и стирания христианской культуры Великобритании.

Организаторы назвали событие «рождественским концертом на открытом воздухе». По их словам, оно должно начать «новое возрождение христианства» и подчеркнуть наследие, культуру и христианскую идентичность страны.

Участники принесли флаги Великобритании и Англии. На многих — лозунги: «Соединим королевство», «Христос — царь», «За христианские ценности». Со сцены между гимнами выступали политики и священнослужители.

Англиканская церковь резко раскритиковала акцию. Она разместила на лондонских остановках плакаты с надписями: «Христос всегда был в Рождестве» и «Посторонние у нас приветствуются».

Ранее Life.ru сообщал, что Белый дом начали готовить к рождественским праздникам. В Сети опубликовали видео украшения резиденции. На кадрах — множество наряженных ёлок в гирляндах. На заднем плане небольшой оркестр играет знаменитую мелодию Петра Чайковского. В ролике звучит фрагмент из балета «Щелкунчик». Это одно из самых узнаваемых произведений композитора. Его традиционно связывают с новогодним и рождественским настроением во многих странах.

