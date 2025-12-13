В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения на полёты

В аэропорту Краснодара Пашковский ввели дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов 13-го декабря. О введении временных ограничений сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский) — введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства.

В Росавиации добавили, что временные меры необходимы в целях обеспечения безопасности полётов. Более подробную информацию о вылетах необходимо уточнять у авиакомпаний.

