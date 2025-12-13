Путин в Индии
13 декабря, 20:31

Российская конькобежка Коржова отобралась на Олимпийские игры

Ксения Коржова. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Российская конькобежка Ксения Коржова завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3000 метров. Спортсменка выиграла дивизион B на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.

Коржова набрала 87 очков за четыре этапа КМ из пяти и заняла 17-е место в общем зачёте на дистанциях 3000 и 5000 метров. Для получения лицензии нужно было попасть в топ-20.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

