Российская конькобежка Коржова отобралась на Олимпийские игры

Российская конькобежка Ксения Коржова завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3000 метров. Спортсменка выиграла дивизион B на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.

Коржова набрала 87 очков за четыре этапа КМ из пяти и заняла 17-е место в общем зачёте на дистанциях 3000 и 5000 метров. Для получения лицензии нужно было попасть в топ-20.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.