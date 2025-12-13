Коростелёв завоевал олимпийскую квоту и отказался отвечать на политические вопросы

Российский лыжник Савелий Коростелев показал 52-й результат в квалификации личного спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, преодолев дистанцию 1,2 км за 2 минуты 28,15 секунды. Спорстмен не попал в топ-30 и не сможет побороться за медали, однако этого результата хватило для получения квоты на Олимпиаду-2026 в Италии.

Победителем квалификации стал француз Люка Шанава (2 минуты 19,83 секунды), опередивший американца Бена Огдена (+0,87 секунды) и пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо (+1,12).

Коростелёв попросил представителей СМИ не задавать ему вопросы о политике. Спортсмен, который выступил на своём первом Кубке мира в нейтральном статусе, объяснил TV2, что его участие вызовет резонанс, но он надеется на положительные отзывы.

На вопросы, касающиеся возвращения российских спортсменов на международную арену, политических тем и соревнований с украинскими лыжниками, Савелий заявил, что остаётся нейтральным спортсменом. Для него спорт вовсе не связан с политикой.

Сейчас лыжнику 22 года, он является чемпионом мира среди юниоров и многократным чемпионом России. После отстранения российских атлетов в 2022 году Коростелёв стал одним из главных соперников лидера сборной России Александра Большунова. Савелий вместе с Дарьей Непряевой первыми из российских спортсменов получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Ранее Савелий Коростелев рассказал о кратком общении с норвежцем Йоханнесом Клебо во время подготовки к этапу Кубка мира в Давосе. По его словам, встреча прошла спокойно и без напряжения. Также лыжник отметил, что во время тренировок его поддерживали коллеги из США и Италии. После получения официального подтверждения нейтрального статуса Коростелев поделился этой новостью с иностранными спортсменами.