Российская лыжница Непряева завоевала квоту на Олимпиаду-2026

Российская лыжница Дарья Непряева завоевала олимпийскую квоту в спринтерской гонке для участия в Играх 2026 года в Италии. Об этом стало известно по итогам её выступления на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

В субботу спортсменка заняла 39 место в квалификации спринтерской гонки, уступив победительнице шведке Йонне Сундлинг 9,67 секунды. Тем не менее этот результат оказался достаточным для выполнения олимпийского квалификационного норматива, установленного Международной федерацией лыжных гонок. В понедельник россиянка продолжит борьбу за олимпийскую лицензию, на этот раз в раздельной гонке на 10 километров.