Российская лыжница Непряева завоевала квоту на Олимпиаду-2026
Российская лыжница Дарья Непряева. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Российская лыжница Дарья Непряева завоевала олимпийскую квоту в спринтерской гонке для участия в Играх 2026 года в Италии. Об этом стало известно по итогам её выступления на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
В субботу спортсменка заняла 39 место в квалификации спринтерской гонки, уступив победительнице шведке Йонне Сундлинг 9,67 секунды. Тем не менее этот результат оказался достаточным для выполнения олимпийского квалификационного норматива, установленного Международной федерацией лыжных гонок. В понедельник россиянка продолжит борьбу за олимпийскую лицензию, на этот раз в раздельной гонке на 10 километров.
Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила об отказе от подачи заявки на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта. Она пояснила, что не готова обращаться в FIS для участия в международных стартах при текущих условиях процедуры. Степанова подчеркнула, что является гражданкой России и российской спортсменкой, и у неё нет причин скрывать или стыдиться этого.
