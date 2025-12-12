Мартен Фуркад пошёл против позиции IBU по вопросу допуска биатлонистов из РФ
Мартен Фуркад. Обложка © ТАСС / DPA / Picture alliance / Martin Schutt
Звезда мирового биатлона Мартен Фуркад занял особую позицию по вопросу допуска российских спортсменов на международные старты. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что француз подтвердил право россиян выступать в нейтральном статусе, руководствуясь Олимпийской хартией.
Этот шаг расходится с решением Международного союза биатлонистов (IBU), который сохраняет отстранение. Майгуров поблагодарил Фуркада, отметив в беседе с «Матч ТВ»: «Этим жестом он показал, что в спорте нужно руководствоваться Олимпийской хартией, а не чем‑то другим».
Переговоры продолжаются, но позиция комиссии спортсменов IBU пока совпадает с жёсткой линией исполкома организации. На этом фоне СБР уже подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить запрет.
Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований под эгидой IBU с весны 2022 года. Шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад является представителем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.
Мартен Фуркад, вступив в должность представителя спортсменов в МОК, неоднократно высказывал сожаление об отстранении российских атлетов и призывал к поиску путей для их возвращения. Эта позиция вызвала резкую критику со стороны некоторых спортсменов, в частности украинского биатлониста Дмитрия Пидручного, который публично высмеял француза. Как предсказывала российская олимпийская чемпионка Светлана Журова, поддержка российских спортсменов действительно обернулась для Фуркада оскорблениями и давлением.
