Мартен Фуркад пошёл против позиции IBU по вопросу допуска биатлонистов из РФ

Звезда мирового биатлона Мартен Фуркад занял особую позицию по вопросу допуска российских спортсменов на международные старты. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что француз подтвердил право россиян выступать в нейтральном статусе, руководствуясь Олимпийской хартией.

Этот шаг расходится с решением Международного союза биатлонистов (IBU), который сохраняет отстранение. Майгуров поблагодарил Фуркада, отметив в беседе с «Матч ТВ»: «Этим жестом он показал, что в спорте нужно руководствоваться Олимпийской хартией, а не чем‑то другим».

Переговоры продолжаются, но позиция комиссии спортсменов IBU пока совпадает с жёсткой линией исполкома организации. На этом фоне СБР уже подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить запрет.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований под эгидой IBU с весны 2022 года. Шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад является представителем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.