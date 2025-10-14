Украинский биатлонист оскорбил поддержавшего российских атлетов Фуркада

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный резко отреагировал на высказывание шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, который выступил в поддержку российских атлетов. О своей позиции спортсмен заявил, опубликовав в социальной сети провокационный коллаж с изображением француза.

Пидручный сопроводил изображение, на котором французский биатлонист представлен в виде клоуна, емкой подписью: «Каким был, таким и остался». Поводом для такой резкой реакции стало недавнее интервью Фуркада, в котором тот выразил сожаление в связи с продолжительным отстранением россиян от мировых соревнований.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада будут оскорблять из-за поддержки российских атлетов. Напомним, Фуркад признался, что ему больно из-за отстранения российских спортсменов. До этого он призывал рассмотреть возможность возвращения атлетов из РФ на мировую арену. Француз в 2022 году был избран членом Международного олимпийского комитета как представителя комиссии спортсменов.