Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 16:45

Журова считает, что Фуркада заглушат на Западе за поддержку спортсменов РФ

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко, Александр Вильф

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко, Александр Вильф

Пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада будут оскорблять из-за поддержки российских атлетов. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Сейчас Мартена начнут по-разному глушить в соцсетях, оскорблять его и писать ему гадости», — посчитала Журова. По словам парламентария, на прославленного французского биатлониста будет оказано заранее спланированное давление, а его высказывания на этот счёт сознательно проигнорируют.

Ранее Фуркад признался, что ему больно из-за отстранения российских спортсменов. До этого он призывал рассмотреть возможность возвращения атлетов из РФ на мировую арену. Француз в 2022 году был избран членом Международного олимпийского комитета как представителя комиссии спортсменов.

Французский биатлонист снова призвал допустить россиян к международным состязаниям
Французский биатлонист снова призвал допустить россиян к международным состязаниям

Ранее Life.ru сообщал, что российская фигуристка-одиночница Аделия Петросян официально получила право участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Для обеспечения олимпийской лицензии требовалось, чтобы она заняла место в первой пятёрке. Петросян не только выполнила эту задачу, но и одержала безоговорочную победу, заняв первое место.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Светлана Журова
  • Мартен Фуркад
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar