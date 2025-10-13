Журова считает, что Фуркада заглушат на Западе за поддержку спортсменов РФ
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко, Александр Вильф
Пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада будут оскорблять из-за поддержки российских атлетов. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
«Сейчас Мартена начнут по-разному глушить в соцсетях, оскорблять его и писать ему гадости», — посчитала Журова. По словам парламентария, на прославленного французского биатлониста будет оказано заранее спланированное давление, а его высказывания на этот счёт сознательно проигнорируют.
Ранее Фуркад признался, что ему больно из-за отстранения российских спортсменов. До этого он призывал рассмотреть возможность возвращения атлетов из РФ на мировую арену. Француз в 2022 году был избран членом Международного олимпийского комитета как представителя комиссии спортсменов.
Ранее Life.ru сообщал, что российская фигуристка-одиночница Аделия Петросян официально получила право участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Для обеспечения олимпийской лицензии требовалось, чтобы она заняла место в первой пятёрке. Петросян не только выполнила эту задачу, но и одержала безоговорочную победу, заняв первое место.
