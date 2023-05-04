Французский биатлонист снова призвал допустить россиян к международным состязаниям
Фуркад вновь призвал допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде
Французский биатлонист, олимпийский чемпион и призёр Мартен Фуркад заявил о необходимости рассмотреть вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.
Исключение спортсменов из соревнований на основании их паспорта или национальности он назвал настоящей дискриминацией, отметив, что это противоречит всем основам спорта.
"Мы, спортсмены, связаны общими узами, и наша национальность или политические убеждения не должны мешать соревноваться друг с другом. За свою 15-летнюю карьеру я выступал за Францию, но никогда не защищал на лыжне решения своего правительства. Я выступал как спортсмен, как человек и как соперник для всех, кто становился рядом со мной", — приводит его слова Francs Jeux.
Он призвал показать, что спортсмены из России и со всего мира могут подняться над политикой и пропагандой, чтобы соревноваться на честной и равноправной основе.
Напомним, это уже не первое подобное заявление пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону. К этому Мартен Фуркад уже призывал в феврале этого года. Он напомнил, что был избран в МОК для защиты интересов спортсменов, и заявил, что считает важным рассмотреть вопрос об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх – 2024. При этом не все разделили его точку зрения, например, норвежец Йоханнес Бё счёл его слова странными.
ТАСС / ЕРА / RMANDO BABANI