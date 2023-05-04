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4 мая, 14:44

Французский биатлонист снова призвал допустить россиян к международным состязаниям

Фуркад вновь призвал допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде

Французский биатлонист, олимпийский чемпион и призёр Мартен Фуркад заявил о необходимости рассмотреть вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

Исключение спортсменов из соревнований на основании их паспорта или национальности он назвал настоящей дискриминацией, отметив, что это противоречит всем основам спорта.

"Мы, спортсмены, связаны общими узами, и наша национальность или политические убеждения не должны мешать соревноваться друг с другом. За свою 15-летнюю карьеру я выступал за Францию, но никогда не защищал на лыжне решения своего правительства. Я выступал как спортсмен, как человек и как соперник для всех, кто становился рядом со мной", — приводит его слова Francs Jeux.

Он призвал показать, что спортсмены из России и со всего мира могут подняться над политикой и пропагандой, чтобы соревноваться на честной и равноправной основе.

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Напомним, это уже не первое подобное заявление пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону. К этому Мартен Фуркад уже призывал в феврале этого года. Он напомнил, что был избран в МОК для защиты интересов спортсменов, и заявил, что считает важным рассмотреть вопрос об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх – 2024. При этом не все разделили его точку зрения, например, норвежец Йоханнес Бё счёл его слова странными.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / RMANDO BABANI

Николь Вербер
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