Фуркад призвал допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде

Российских и белорусских атлетов нужно допустить к участию в Олимпийских играх – 2024. Об этом от лица комитета спортсменов предстоящих Игр в Париже высказался пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад. Его слова передаёт NRK.

Фуркад отметил, что, как спортсмен, считает важным рассмотреть вопрос об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх. Чемпион напомнил, что был избран в МОК для защиты интересов спортсменов. Он также подчеркнул, что его нельзя обвинить в пророссийских взглядах, так как он всегда боролся против РФ из-за проблем с допингом.

"Спортсмены не должны решать, с кем им соревноваться. Мы можем исповедовать разные религии и иметь разное мировоззрение, но на мирной спортивной арене должны показать всем, что можем быть счастливы друг с другом и бороться друг против друга, исповедуя ценности спорта. Я защищал такую позицию с первого дня и предал бы себя, если бы не защищал это", — заявил Фуркад.

Он отметил, что испытывал бы стыд за свою страну, если бы спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в соревнованиях. Как отметил Фуркад, мы живём в мире, где всё чёрно-белое, без оттенков и теней.