Бё прокомментировал призыв Фуркада допустить россиян на Олимпиаду
Йоханнес Бё не поддержал идею Фуркада допустить россиян на Олимпиаду
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё счёл странными слова легендарного биатлониста Мартена Фуркада о том, что российских и белорусских спортсменов следует допустить до Олимпиады-2024. Он заявил, что многие годы равнялся на Фуркада и был о нём хорошего мнения, однако с такой его позицией категорически не согласен.
"Он хороший парень, на которого я равнялся многие годы и всегда был о нём хорошего мнения. Он был хорошим образцом для подражания, говоря правду в вопросах борьбы с допингом. Я очень доволен, что у него есть должность в МОК. Но в этом вопросе я с ним категорически не согласен", — заявил Бё TV2.
Напомним, что Фуркад выступил за доступ россиян и белорусов к участию в ОИ следующего года. Биатлонист подчеркнул, что нужно спорт и политику рассматривать отдельно.
Wikipedia / Christian Bier