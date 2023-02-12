Бё прокомментировал призыв Фуркада допустить россиян на Олимпиаду

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё счёл странными слова легендарного биатлониста Мартена Фуркада о том, что российских и белорусских спортсменов следует допустить до Олимпиады-2024. Он заявил, что многие годы равнялся на Фуркада и был о нём хорошего мнения, однако с такой его позицией категорически не согласен.

"Он хороший парень, на которого я равнялся многие годы и всегда был о нём хорошего мнения. Он был хорошим образцом для подражания, говоря правду в вопросах борьбы с допингом. Я очень доволен, что у него есть должность в МОК. Но в этом вопросе я с ним категорически не согласен", — заявил Бё TV2.