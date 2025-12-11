Олимпийскую чемпионку по биатлону Богалий внесли в базу «Миротворца»*

Российская двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий внесена в украинскую базу данных «Миротворец»*. Об этом говорится на сайте ресурса.

На карточке, посвящённой спортсменке, указано, что ей приписывают действия, которые, затрагивают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участие в публичной поддержке спецоперации. Богалий выступала в составе российской эстафетной четвёрки, завоевавшей золото Игр 2006 и 2010 годов.

Ранее база украинского ресурса «Миротворец»* пополнилась трёхкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике Ангелиной Мельниковой. Спортсменке вменяют «подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины» и «поддержку проведения специальной военной операции». Она олимпийская чемпионка 2021 года в командном турнире, обладательница двух бронзовых и одной серебряной награды Олимпийских игр.

