«Я российская спортсменка»: олимпийская чемпионка Степанова отказалась от нейтрального статуса
Лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус в FIS
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Российская лыжница, олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что не планирует подавать заявку в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) на получение статуса нейтрального атлета.
Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, она не готова обращаться за нейтральным статусом в нынешнем виде процедуры.
«Я гражданка России и российская спортсменка. Мне нечего скрывать и нечего стыдиться. Свой выбор я давно сделала и своих взглядов не меняю», — написала Степанова, подчеркнув при этом, что не осуждает тех российских спортсменов, которые рассчитывают на получение нейтрального статуса.
Веронике Степановой 24 года. Она является олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в Пекине в эстафете.
Ранее в среду FIS одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. В четверг лидер общего зачета Кубка России Сергей Ардашев сообщил, что его заявка на нейтральный статус была отклонена.
