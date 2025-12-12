Путин в Индии
12 декабря, 14:38

«Я российская спортсменка»: олимпийская чемпионка Степанова отказалась от нейтрального статуса

Лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус в FIS

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Российская лыжница, олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что не планирует подавать заявку в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) на получение статуса нейтрального атлета.

Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, она не готова обращаться за нейтральным статусом в нынешнем виде процедуры.

«Я гражданка России и российская спортсменка. Мне нечего скрывать и нечего стыдиться. Свой выбор я давно сделала и своих взглядов не меняю», — написала Степанова, подчеркнув при этом, что не осуждает тех российских спортсменов, которые рассчитывают на получение нейтрального статуса.

Веронике Степановой 24 года. Она является олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в Пекине в эстафете.

Ранее в среду FIS одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. В четверг лидер общего зачета Кубка России Сергей Ардашев сообщил, что его заявка на нейтральный статус была отклонена.

