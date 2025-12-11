Коростелёв: Клебо поприветствовал меня перед этапом Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о коротком общении с норвежцем Йоханнесом Клебо во время подготовки к этапу Кубка мира в Давосе. По словам спортсмена, встреча прошла спокойно.

«Я поздоровался с ним, он тоже меня поприветствовал», — цитирует Коростелёва «Матч ТВ».

Лыжник добавил, что во время тренировки его сопровождали коллеги из США и Италии. После того как он получил официальное подтверждение нейтрального статуса, он поделился этим с иностранными спортсменами.

«Сказал им: “Officially!”, они меня поздравили, и мы продолжили кататься», — отметил он.

Российские лыжники получили возможность выступать на международных стартах после того, как FIS начала выдавать нейтральные статусы на сезон 2025/26. Савелий Коростелёв и Дарья Непряева стали первыми из россиян, допущенными к Олимпийским играм 2026 года.



Норвежец Йоханнес Клебо ранее публично выступал против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, но после введения новой процедуры допуска FIS в отношении нейтралов тон дискуссии в лыжном сообществе заметно смягчился. Этап Кубка мира в Давосе, который пройдет с 12 по 14 декабря, станет одним из первых, где выступят российские лыжники в новом статусе.