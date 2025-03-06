Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 15:42

Клебо в 14-й раз победил на чемпионате мира по лыжам и побил рекорд Нортуга

Йоханнес Клебо. Обложка © ТАСС / Zuma

Йоханнес Клебо. Обложка © ТАСС / Zuma

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира среди мужчин. Сегодня, 6 марта, на турнире в Тронхейме (Норвегия) он выиграл очередное золото, в составе сборной победив в мужской эстафете 4 x 7,5 км.

Эрик Валнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен и Клебо преодолели дистанцию за 1:08.13,7. Второе место заняла эстафетная четвёрка Швейцарии, третье — Швеции. Клебо завоевал своё 14-е золото на чемпионатах мира и обошёл по этому показателю соотечественника Петтера Нортуга. Абсолютной рекордсменкой по числу золотых медалей на чемпионатах мира является ещё одна представительница Норвегии — Марит Бьёрген (18 наград высшей пробы).

Свою первую золотую медаль на ЧМ Клебо выиграл в 2019 году в австрийском Зефельде. Также на счету 28-летнего спортсмена пять золотых медалей Олимпийских игр, четыре победы в общем зачёте Кубка мира и столько же на престижной многодневке «Тур де Ски». Клебо является рекордсменом по числу побед этапах Кубка мира за всю историю лыжного спорта — 92.

«Бесстрашные и гордые»: В Норвегии вспомнили о российских лыжниках после победы Клебо на ЧМ
«Бесстрашные и гордые»: В Норвегии вспомнили о российских лыжниках после победы Клебо на ЧМ

С абсолютной уверенностью можно сказать, что Клебо не смог бы установить свой рекорд сегодня, если бы в соревнованиях принимали участие российские лыжники, в частности Александр Большунов. Однако наши спортсмены отстранены от состязаний решением международной федерации. В эти они соревнуются на чемпионате России, страсти там кипят нешуточные.

Никита Никонов
  • Новости
  • Лыжные гонки
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar