Клебо в 14-й раз победил на чемпионате мира по лыжам и побил рекорд Нортуга

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира среди мужчин. Сегодня, 6 марта, на турнире в Тронхейме (Норвегия) он выиграл очередное золото, в составе сборной победив в мужской эстафете 4 x 7,5 км.

Эрик Валнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен и Клебо преодолели дистанцию за 1:08.13,7. Второе место заняла эстафетная четвёрка Швейцарии, третье — Швеции. Клебо завоевал своё 14-е золото на чемпионатах мира и обошёл по этому показателю соотечественника Петтера Нортуга. Абсолютной рекордсменкой по числу золотых медалей на чемпионатах мира является ещё одна представительница Норвегии — Марит Бьёрген (18 наград высшей пробы).

Свою первую золотую медаль на ЧМ Клебо выиграл в 2019 году в австрийском Зефельде. Также на счету 28-летнего спортсмена пять золотых медалей Олимпийских игр, четыре победы в общем зачёте Кубка мира и столько же на престижной многодневке «Тур де Ски». Клебо является рекордсменом по числу побед этапах Кубка мира за всю историю лыжного спорта — 92.