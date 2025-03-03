«Бесстрашные и гордые»: В Норвегии вспомнили о российских лыжниках после победы Клебо на ЧМ

Российских лыжников характеризуют как агрессивных, бесстрашных и гордых, заявил норвежский журналист Томас Харстад. Как сообщает «Чемпионат», об этом он вспомнил, когда говорил о победе представителя Норвегии Йоханнеса Клебо в скиатлоне на чемпионате мира 2025 года. Журналист подчеркнул, что даже в этот день вопрос об отстранении России оставался на повестке дня.

«По ходу гонки несколько журналистов стали обсуждать, что российские спортсмены приложили бы больше усилий, чтобы сбросить Клебо перед финишным ускорением. Ведь именно такими мы знаем российских лыжников: агрессивными, бесстрашными и гордыми», — сказал Харстад.

На данный момент Норвегия занимает первое место в общем медальном зачёте чемпионата мира, за ней следуют Швеция, Италия, Финляндия и Швейцария.