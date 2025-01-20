Российского лыжника лишили победы на марафоне в Швейцарии
Российского лыжника Худиева лишили победы в марафоне La Diagonela из-за фтора
Омар Худиев. Обложка © Telegram / omar_ski1
Российский лыжник Омар Худиев лишился победы в марафоне La Diagonela в Швейцарии из-за использования фтора. Спортсмен соревновался в категории любителей и пробежал дистанцию в 55 километров.
«Как прошла La Diagonela спросите вы? Отвечаю: я выиграл но меня отправили на последнее место. Увы у лидера даже по любителям взяли лыжи на пробу фтора. Конечно лыжи я не обезфтаривал», — написал 30-летний спортсмен в телеграм-канале.
Весной 2023 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) совместно с Международным союзом биатлонистов (IBU) приняли решение отказаться от использования фторсодержащих веществ, которые наносят значительный вред окружающей среде. Под запрет попали все продукты, содержащие перфтороктановую кислоту (PFOA/S8), производные которой запрещены к использованию и продаже в ЕС.
Ранее сообщалось, что российский лыжник Валерий Гонтарь сменил спортивное гражданство. Теперь выступает за Словению. Кстати, в 2022 году стало известно, что Гонтарь стал гражданином Украины.