Российского лыжника лишили победы на марафоне в Швейцарии

Российский лыжник Омар Худиев лишился победы в марафоне La Diagonela в Швейцарии из-за использования фтора. Спортсмен соревновался в категории любителей и пробежал дистанцию в 55 километров.

«Как прошла La Diagonela спросите вы? Отвечаю: я выиграл но меня отправили на последнее место. Увы у лидера даже по любителям взяли лыжи на пробу фтора. Конечно лыжи я не обезфтаривал», — написал 30-летний спортсмен в телеграм-канале.