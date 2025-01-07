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Регион
7 января, 17:39

Российский лыжник Гонтарь сменил спортивное гражданство

Российский лыжник Валерий Гонтарь перешёл в команду Словении

Валерий Гонтарь. Обложка © k.pnzgu.ru

Валерий Гонтарь. Обложка © k.pnzgu.ru

Российский лыжник Валерий Гонтарь сменил спортивное гражданство и теперь выступает за Словению. Эта информация была опубликована на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

На странице спортсмена на сайте FIS теперь красуется флаг Словении. Ранее Гонтарь сообщил о своём намерении перейти в сборную другой страны, однако не уточнил, о какой именно идёт речь.

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В 2022 году стало известно, что Гонтарь стал гражданином Украины. Сообщалось, что спортсмен перебрался в Австрию. Последний раз он участвовал в российских соревнованиях в сезоне 2019/2020. В 2017 году он завоевал две золотые медали на зимней Универсиаде.

Александра Мышляева
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