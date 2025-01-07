Российский лыжник Гонтарь сменил спортивное гражданство

Российский лыжник Валерий Гонтарь сменил спортивное гражданство и теперь выступает за Словению. Эта информация была опубликована на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

На странице спортсмена на сайте FIS теперь красуется флаг Словении. Ранее Гонтарь сообщил о своём намерении перейти в сборную другой страны, однако не уточнил, о какой именно идёт речь.