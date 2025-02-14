Россиянин Большунов выиграл масс-старт на Sudtirol Moonlight Classic в Италии

Российский лыжник Александр Большунов триумфально завершил гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Он первым пришёл к финишу в масс-старте классическим стилем на дистанции 30 километров.

Большунов показал результат 1 час 18 минут 56 секунд, оторвавшись от ближайшего преследователя Лоренцо Бузина из Италии на 14,4 секунды. Третье, четвёртое, пятое и шестое места тоже заняли итальянцы. Гонка проходила в тёмное время суток на трассе, освещённой факелами.