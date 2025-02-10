Большунов выйдет на международную лыжную гонку Moonlight Classic в Италии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов примет участие в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдёт в северной Италии, в регионе Трентино-Альто-Адидже. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Напомним, что в январе президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Большунов будет проходить тренировки в Италии в индивидуальном формате, в то время как большинство членов национальной команды отправляются на сборы в Цахкадзор (Армения). Выбор Большунова поддержал и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.