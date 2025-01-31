Губерниев поддержал Большунова и снова распёк Вяльбе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова о тренировках в Европе и подверг резкой критике руководство Федерации лыжных гонок России. Такой пост появился в соцсетях журналиста.

«Большунов погнал тренироваться в Европу! Это очень правильно, но вот тут руководству ФЛГР надо определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять. Лицемерное вранье и идиотская риторика надоели,» — написал Губерниев.

На днях президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что трехкратный олимпийский чемпион Большунов будет тренироваться в Италии по индивидуальному плану, в то время как большинство лыжников национальной команды отправятся на сборы в Цахкадзор (Армени).