Губерниев поддержал Большунова и снова распёк Вяльбе
Комментатор Губерниев поддержал отъезд лыжника Большунова на тренировки в Европу
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова о тренировках в Европе и подверг резкой критике руководство Федерации лыжных гонок России. Такой пост появился в соцсетях журналиста.
«Большунов погнал тренироваться в Европу! Это очень правильно, но вот тут руководству ФЛГР надо определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять. Лицемерное вранье и идиотская риторика надоели,» — написал Губерниев.
На днях президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что трехкратный олимпийский чемпион Большунов будет тренироваться в Италии по индивидуальному плану, в то время как большинство лыжников национальной команды отправятся на сборы в Цахкадзор (Армени).
Напомним, что российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS), и в этом сезоне Большунов, столкнувшись с проблемами со здоровьем, смог одержать победу лишь в одной гонке.
ТАСС / Александр Рюмин, EPA/KIMMO BRANDT