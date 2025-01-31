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Регион
31 января, 08:21

Губерниев поддержал Большунова и снова распёк Вяльбе

Комментатор Губерниев поддержал отъезд лыжника Большунова на тренировки в Европу

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова о тренировках в Европе и подверг резкой критике руководство Федерации лыжных гонок России. Такой пост появился в соцсетях журналиста.

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«Большунов погнал тренироваться в Европу! Это очень правильно, но вот тут руководству ФЛГР надо определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять. Лицемерное вранье и идиотская риторика надоели,» — написал Губерниев.

На днях президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что трехкратный олимпийский чемпион Большунов будет тренироваться в Италии по индивидуальному плану, в то время как большинство лыжников национальной команды отправятся на сборы в Цахкадзор (Армени).

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Напомним, что российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS), и в этом сезоне Большунов, столкнувшись с проблемами со здоровьем, смог одержать победу лишь в одной гонке.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин, EPA/KIMMO BRANDT

Марина Фещенко
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