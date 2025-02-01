Пораздражать и себя показать: Журова поддержала отъезд Большунова в Италию

На днях лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов уехал тренироваться в Италию. Такое решение поддержала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, отметив, что сейчас тренировкам в России мешают погодные условия.

«В Сибири в ближайшую неделю было -30, нельзя полноценно тренироваться. В Красноярске тоже самое. При этом в европейской части России плюс, снега нет. Раньше, когда не было таких возможностей [в России] уезжали в Европу, начинали обвинять», — сказала Журова в интервью «ВсёПроСпорт».

В спортивных кругах существует мнение, что тренироваться на базах, где проходят соревнования, не стоит. Однако многие соперники это делают, и Большунову не повредят тренировки на таких базах. У него есть все шансы к допуску на крупные старты, считает Журова. Кроме того, сейчас у лыжника есть прекрасный шанс напомнить о себе европейцам.

«Заодно есть возможность немного пораздражать из вредности, «я ещё здесь, я в хорошем состоянии». Очевидно же, за Сашей следят. Хоть и говорят, что все поддаются Большунову, едут в другую сторону, лишь бы он выиграл. А всё равно видно было в прошлом году, что он в прекрасной форме», — сказала Журова.