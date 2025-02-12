Иностранные лыжники не стали бойкотировать гонку в Италии из-за Большунова

Участники лыжных соревнований Sudtirol Moonlight Classic в Италии не стали протестовать против выхода на лыжню россиянина Александра Большунова. Спортсмены из Италии, Германии, Австрии, Швеции, Чехии не будут отказываться от выступления в гонке из-за нашего чемпиона.

«Мы получали сообщения в связи с участием российских спортсменов, но политически мотивированных отказов у нас нет. Мы рассматриваем себя как спортивную организацию, и наше намерение — обеспечить честную и качественную гонку», — рассказали ТАСС в оргкомитете.