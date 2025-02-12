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Регион
12 февраля, 15:18

Иностранные лыжники не стали бойкотировать гонку в Италии из-за Большунова

Лыжник Александр Большунов. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Лыжник Александр Большунов. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Участники лыжных соревнований Sudtirol Moonlight Classic в Италии не стали протестовать против выхода на лыжню россиянина Александра Большунова. Спортсмены из Италии, Германии, Австрии, Швеции, Чехии не будут отказываться от выступления в гонке из-за нашего чемпиона.

«Мы получали сообщения в связи с участием российских спортсменов, но политически мотивированных отказов у нас нет. Мы рассматриваем себя как спортивную организацию, и наше намерение — обеспечить честную и качественную гонку»,рассказали ТАСС в оргкомитете.

Вяльбе отреагировала на участие лыжника Большунова в гонке в Италии
Вяльбе отреагировала на участие лыжника Большунова в гонке в Италии

Напомним, Большунов станет единственным россиянином, который выйдет на старт Sudtirol Moonlight Classic 13 февраля. При этом заявлен лыжник под российским флагом. Дело в том, что Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, которая с 2022 года ввела санкции против российских и белорусских спортсменов. Организаторы объяснили своё решение допустить трёхкратного олимпийского чемпиона к гонкам под флагом РФ своей принципиальной позицией относительно спорта и политики.

Александра Вишнякова
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