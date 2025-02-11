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11 февраля, 20:47

Организаторы лыжной гонки SMC объяснили участие Большунова аполитичной позицией

Организаторы лыжных соревнований Sudtirol Moonlight Classic в Италии объяснили своё решение допустить трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова к гонкам под российским флагом принципиальной позицией оргкомитета. Спорт должен оставаться вне политических распрей, уверены там.

«В спортивном контексте мы должны осознавать разницу между взглядами спортсменов и политическими взглядами», — приводит слова оргкомитета гонок ТАСС.

Напомним, что Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, которая с 2022 года отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях даже в нейтральном статусе.

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Об участии Большунова в международном состязании стало известно накануне. Он станет единственным россиянином, который выйдет на старт Sudtirol Moonlight Classic. Гонка пройдёт 13 февраля.

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Telegram / Russianskiteam

Антон Голыбин
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