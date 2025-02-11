Организаторы лыжной гонки SMC объяснили участие Большунова аполитичной позицией

Организаторы лыжных соревнований Sudtirol Moonlight Classic в Италии объяснили своё решение допустить трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова к гонкам под российским флагом принципиальной позицией оргкомитета. Спорт должен оставаться вне политических распрей, уверены там.

Напомним, что Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, которая с 2022 года отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях даже в нейтральном статусе.